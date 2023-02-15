В одному з районів Київщини лунатимуть вибухи: яка причина

Жителів Київщини попередили про вибухи, які лунатимуть 16 лютого через заплановане проведення вибухових робіт.

Про це повідомила Київська ОВА.

Там уточнили, що вибухові роботи відбудуться в Білоцерківському районі області.

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"Завтра, 16 лютого, у Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", – йдеться в заяві військової адміністрації.

Нагадаємо, 15 лютого в небі над Києвом виявили шість російських повітряних зондів (повітряних куль), частину з яких збили сили ППО. Наразі військові шукають уламки, щоб проаналізувати, що це було.

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