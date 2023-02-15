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В одному з районів Київщини лунатимуть вибухи: яка причина

В одному з районів Київщини лунатимуть вибухи: яка причина

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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В одному з районів Київщини лунатимуть вибухи: яка причина

Фото з відкритих джерел

Влада закликала зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

Жителів Київщини попередили про вибухи, які лунатимуть 16 лютого через заплановане проведення вибухових робіт.

Про це повідомила Київська ОВА.

Там уточнили, що вибухові роботи відбудуться в Білоцерківському районі області.

"Завтра, 16 лютого, у Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", – йдеться в заяві військової адміністрації.

Нагадаємо, 15 лютого в небі над Києвом виявили шість російських повітряних зондів (повітряних куль), частину з яких збили сили ППО. Наразі військові шукають уламки, щоб проаналізувати, що це було. 

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Перегляди
485
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