"Вытащил из кровати и избил": отчим издевался над 10-летним пасынком из-за повреждённых канистр

Мужчину подозревают в пытках пасынка / © Офис Генерального прокурора

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В Киевской области 37-летнего мужчину подозревают в систематическом истязании 10-летнего пасынка. По данным следствия, он неоднократно избивал мальчика, наказывая за якобы непослушание.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Пытки ребенка в Киевской области: что известно об избиении пасынка

По версии следствия, мужчина проживал вместе с женой, двумя ее сыновьями и их общей дочерью. Как считают правоохранители, он систематически применял насилие к 10-летнему пасынку, пользуясь его беззащитностью и зависимостью от взрослых.

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Один из таких эпизодов произошел 5 сентября 2026 года. По данным следствия, мужчина несколько раз ударил мальчика кулаком по голове и туловищу из-за якобы непослушания и поврежденных канистр.

Еще один случай произошел 7 октября 2026 года. По версии правоохранителей, мужчина вытащил пасынка из кровати в коридор и ударил кулаком в бок из-за якобы нежелания учиться.

Видеозапись одного из избиений правоохранители обнаружили 9 октября во время мониторинга социальных сетей. После установления причастных к происшествию лиц началась проверка. В ходе расследования мальчик рассказал и о других случаях насилия. После этого действия подозреваемого дополнительно квалифицировали как истязание, совершенное повторно.

«По версии следствия, подозреваемый умышленно причинял ребенку сильную физическую боль и моральные страдания, пользуясь его беззащитностью и зависимостью от него», — говорится в сообщении правоохранителей.

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Что произошло с мальчиком и какое наказание грозит подозреваемому

После выявления возможных случаев насилия троих детей из семьи, в том числе пострадавшего мальчика, изъяли из семьи и устроили в специализированное учреждение.

«В настоящее время правоохранители проверяют другие возможные случаи насилия, а также дают правовую оценку действиям матери и работников социальных служб по исполнению обязанностей по защите детей», — говорится в сообщении правоохранителей.

Досудебное расследование проводят следователи Бориспольского районного управления полиции Киевской области.

«По версии следствия, подозреваемый умышленно причинял ребенку сильную физическую боль и моральные страдания, пользуясь его беззащитностью и зависимостью от него», — отметили в прокуратуре.

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Мужчине инкриминируют пытки малолетнего ребенка по ч. 1 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса. По ч. 2 настоящей статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о резонансном деле в Кировоградской области, где мужчину осудили за изнасилование 13-летней девочки, которая после насилия забеременела и родила ребенка. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы и обязал выплатить потерпевшей 300 тысяч гривен компенсации морального вреда.

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