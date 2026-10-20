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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар РФ по Чабанам: патрульные показали первые минуты после атаки (видео)

В результате российской атаки на Чабаны Киевской области есть погибшие и раненые. Находившиеся неподалеку от эпицентра удара полицейские одними из первых прибыли на место происшествия. Что зафиксировали их бодикамеры?

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Удар РФ по Чабанам 20 октября

Удар РФ по Чабанам 20 октября

В поселке Чабаны Киевской области правоохранители среди первых оказались на месте попадания во время утренних обстрелов. Сотрудники полиции в момент российской атаки бросились на помощь раненым людям. Они показали видео с бодикамер, что происходило во время удара РФ по Чабанам 20 октября.

В полиции показали, что происходило на месте атаки в Чабанах 20 октября: видео

Находившиеся вблизи эпицентра событий инспекторы патрульной полиции среагировали на громкий взрыв и мгновенно выехали на помощь людям.

Совместно со специалистами других экстренных служб патрульные спасали травмированных и оказывали им первую медицинскую помощь.

Кроме того, полицейские помогли обуздать пламя, которое охватило машины после падения дрона на трассу, а затем приступили к регулированию движения транспорта вблизи места событий.

Сейчас на месте атаки в Чабанах продолжают работать все службы. После вражеского удара есть погибшие и раненые.

«Вражеская атака на Чабаны: киевские патрульные одними из первых прибыли на помощь. Находившиеся неподалеку инспекторы патрульной полиции услышали мощный взрыв и немедленно отправились на помощь пострадавшим», — написали в Нацполе.

Обломок российского дрона попал в сердце мужчине

Напомним, утром 20 октября россияне атаковали беспилотниками Киев и Киевскую область. В Фастовском районе недалеко от торгового центра в поселке Чабаны вражеский дрон упал на проезжую часть трассы М-05 Киев — Одесса.

В результате падения загорелись автомобили, а движение транспорта на этом участке было ограничено. По данным областной прокуратуры, здесь погибли три человека, а четверо получили ранения. Кроме того, падение БпЛА зафиксировали в Голосеевском районе столицы возле АЗС на границе с областью, где, по информации мэра Виталия Кличко, погиб один человек и шестеро получили травмы.

Среди погибших на трассе Киев — Одесса — водитель автобуса Андрей, который совершал рейс и перевозил людей из Киева к Национальному военному мемориальному кладбищу. Обломок российского дрона пробил лобовое стекло и попал мужчине прямо в сердце. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Сейчас движение шаттла до военного мемориала приостановлено. Представители мемориала выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего водителя.

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