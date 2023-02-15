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В Киевской области объявлена тревога: в небе зафиксировали воздушные цели

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3100
Время на прочтение
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В Киевской области объявлена тревога: в небе зафиксировали воздушные цели

Фото: Associated Press

Жителей области просят сохранять спокойствие.

В среду, 15 февраля, в 13:29 в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В небе над регионом обнаружили воздушные цели.

Об этом сообщила Киевская облгосадминистрация.

"В небе Киевщины обнаружили воздушные цели. В этой связи работает ПВО", — говорится в сообщении.

В ОВА просят жителей области сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. К слову, в Киеве воздушной тревоги нет.

Мониторинговые Telegram-каналы распространяют информацию о том, что в воздушном пространстве области якобы может быть разведывательный БПЛА или воздушный шар с радиолокационными отражателями.

В последний раз в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу утром 14 февраля. "Покраснели" все регионы.

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Дата публикации
Просмотры
3100
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