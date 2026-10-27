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- Киев
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Россия ударила по Киеву баллистикой: в столице раздаются взрывы
В столице раздались взрывы.
В ночь на 27 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В 03:25 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии Воздушные силы сообщили о пусках ракет.
Позже корреспонденты TSN.ua проинформировали о взрывах в Киеве.
По данным мониторинговых каналов, баллистические ракеты запускаются из Брянской области России.
Ранее сообщалось, что в Киеве поздно вечером, 26 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.
Мы ранее информировали, что РФ нанесла ракетный удар баллистике по Киеву, попав по территории университета, парка «Киото» и гражданской инфраструктуре рядом с метро.