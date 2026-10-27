Россия ударила по Киеву баллистикой: в столице раздаются взрывы

Киев атаковали баллистикой / © Getty Images

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В ночь на 27 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В 03:25 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии Воздушные силы сообщили о пусках ракет.

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Позже корреспонденты TSN.ua проинформировали о взрывах в Киеве.

По данным мониторинговых каналов, баллистические ракеты запускаются из Брянской области России.

Ранее сообщалось, что в Киеве поздно вечером, 26 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

Мы ранее информировали, что РФ нанесла ракетный удар баллистике по Киеву, попав по территории университета, парка «Киото» и гражданской инфраструктуре рядом с метро.

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