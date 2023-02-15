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Авто разбилось, а 24-летний парень умер в реанимации: на Киевщине произошло ужасное ДТП (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2072
Время на прочтение
1 мин
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Авто разбилось, а 24-летний парень умер в реанимации: на Киевщине произошло ужасное ДТП (фото)

Автомобиль сбил насмерть велосипедиста в Фастове / Фото: Головне управління національної поліції Київської області

Авария произошла на неосвещенном участке дороги.

Во вторник, 14 февраля, в городе Фастов Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель сбил 24-летнего молодого человека.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Около 20:00 ч. в городе Фастов водитель автомобиля Fiat на неосвещенном участке дороги допустил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть молодого человека", — рассказывают в полиции.

Автомобиль сбил насмерть велосипедиста в Фастове / © Головне управління національної поліції Київської області
Автомобиль сбил насмерть велосипедиста в Фастове / Фото: Головне управління національної поліції Київської області
Автомобиль сбил насмерть велосипедиста в Фастове / © Головне управління національної поліції Київської області
Автомобиль сбил насмерть велосипедиста в Фастове / Фото: Головне управління національної поліції Київської області

В результате ДТП 24-летний потерпевший от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.

По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч.2 ст. 286 УКУ.

Напомним, в Киеве трамвай сбил насмерть женщину. ДТП произошло на улице Жилянской в Шевченковском районе столицы.

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Дата публикации
Просмотры
2072
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