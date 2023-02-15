Над Киевом летало шесть воздушных зондов: в КМВА объяснили, сбили ли враждебные цели и цель их запуска

Над Киевом в среду, 15 февраля, обнаружили шесть вражеских воздушных зондов. Часть из них сбила система ПВО, военные ищут обломки, чтобы проанализировать, что это было.

Об этом сообщили в КМВА.

"По уточняемой информации это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное радиооборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров возможно было обнаружение и истощение нашей ПВО", — говорится в сообщении.

КМВА добавили, что окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет сделано после детального изучения и анализаостаток сбитых объектов.

Напомним, над Киевом обнаружили воздушные цели. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что в небе над Киевщиной зафиксировали шары с отражателями.

В разведке считают, что таким образом РФ собирает данные о работе ПВО.

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