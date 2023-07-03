В метро Киева умер мужчина: что известно о погибшем

Трагический случай произошел на станции метро "Театральная".
В Киеве на станции метро "Театральная" обнаружили труп мужчины на перроне станции. Место перекрыто предупредительной лентой.
На фото, публикуемом очевидцами в социальных сетях, виден рюкзак пассажира.
В полиции Киева нам подтвердили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"О погибшем известно, что это мужчина, 1982 года рождения. Человеку внезапно стало плохо и он умер", – сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.
Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.
Ранее сообщалось, что в метро Киева двое мужчин устроили кровавую драку.
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