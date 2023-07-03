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В метро Киева умер мужчина: что известно о погибшем

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
1039
Время на прочтение
1 мин
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В метро Киева умер мужчина: что известно о погибшем

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. / Фото: УНИАН

Трагический случай произошел на станции метро "Театральная".

В Киеве на станции метро "Театральная" обнаружили труп мужчины на перроне станции. Место перекрыто предупредительной лентой.

На фото, публикуемом очевидцами в социальных сетях, виден рюкзак пассажира.

В полиции Киева нам подтвердили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"О погибшем известно, что это мужчина, 1982 года рождения. Человеку внезапно стало плохо и он умер", – сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что в метро Киева двое мужчин устроили кровавую драку.

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Дата публикации
Просмотры
1039
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