В метро Киева умер мужчина: что известно о погибшем

В Киеве на станции метро "Театральная" обнаружили труп мужчины на перроне станции. Место перекрыто предупредительной лентой.

На фото, публикуемом очевидцами в социальных сетях, виден рюкзак пассажира.

В полиции Киева нам подтвердили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"О погибшем известно, что это мужчина, 1982 года рождения. Человеку внезапно стало плохо и он умер", – сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что в метро Киева двое мужчин устроили кровавую драку.

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