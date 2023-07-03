В Воздушных силах объяснили снижение интенсивности вражеских обстрелов Киева

В последнее время интенсивность вражеских обстрелов Киева уменьшилась. В Воздушных силах ВСУ объяснили вероятную причину.

Полковник, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил причину.

Игнат подчеркнул, что оккупанты не планируют прекращать обстрелы. Для этого они по-прежнему будут использовать ракеты разного типа и беспилотники.

В то же время, по словам спикера, отсутствие обстрелов столицы в последние дни не свидетельствует об общем уменьшении атак.

"Бывают дни, когда есть больше обстрелов, а когда и меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов — это не значит, что нужно расслабляться и они уменьшились. Враг решил себе таким образом спланировать. Может, ведут какую-нибудь подготовку. Может, где-то на других направлениях переориентируют свои силы", – пояснил он.

Непродолжительное отсутствие обстрелов столицы, вероятно, может быть связано как с планами врага, так и с тем, что запасы ракет и дронов у оккупантов – не бесконечны, подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

"Это все надо где-то брать, в частности у Ирана, если мы говорим о "шахедах". И в своем в военно-промышленном комплексе, который в России, к сожалению, работает. Но ведь изготовить крылатые ракеты не так быстро", — объяснил он.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 июля, в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в столице работала ПВО.

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