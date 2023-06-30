Аренда жилья в Киеве: сколько стоит снять квартиру и будут ли расти цены до конца года

По состоянию на конец июня 2023 средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет примерно 9 000 гривен в месяц. Стоимость двухкомнатной квартиры – около 12 000 гривен в месяц. Трехкомнатные стоят ориентировочно 15 000 гривен в месяц.

Об этом сайту ТСН.ua сообщил риелтор Александр Бойко.

"Стоит отметить, что эти цены ориентировочные, и фактическая стоимость аренды может отличаться в зависимости от различных факторов, таких как расположение, площадь, состояние квартиры, ее оборудованность и уровень удобств", — говорит риелтор.

Цены по районам

Цены на аренду жилья в Киеве значительно разнятся в зависимости от района, где расположена квартира. Так, в Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах из-за приближенности к центру и развитой инфраструктуры средняя стоимость выше:

Голосеевский район – 16 500 грн

Печерский район – 23 000 грн

Шевченковский район – 20 000 грн

В Оболонском, Дарницком, Деснянском, Соломенском и других районах цены на аренду ниже. Цена также зависит от спроса и предложений на рынке недвижимости, говорит риелтор.

Оболонский район – 9 500 грн

Дарницкий район – 12 000 грн

Деснянский район – 8 000 грн

Соломенский район – 11 000 грн

Святошинский район – 10 000 грн

Подольский район – 9 500 грн

Что будет с ценами на аренду осенью

Прогнозировать точные изменения стоимости аренды жилья вряд ли возможно, поскольку это зависит от многих факторов, которые могут отразиться на рынке недвижимости, говорит Александр Бойко.

Однако можно рассмотреть некоторые общие тенденции. Обычно спрос на аренду жилья в столице увеличивается в течение летнего периода, особенно ближе к осени, когда студенты ищут жилье перед новым учебным годом или люди переезжают. Это может привести к росту цен. Однако осень и зима могут сопровождаться небольшим спросом на аренду, что может повлиять на стабилизацию или даже снижение цен”, – объясняет риелтор.

По словам Александра Бойко, поскольку полномасштабная война продолжается и существует постоянная ракетная угроза со стороны страны-агрессора, ожидать повышения цен на аренду в столице до конца текущего года не стоит.

Как изменилась стоимость аренды в течение 2023 года

Стоимость аренды за полгода не претерпела существенных изменений, говорит Александр Бойко. Он отметил, что обычно пиковые периоды спроса на аренду – лето, весна и осень.

Согласно данным на сайте m2bomber, анализирующем все объявления, размещенные в Сети, с начала 2023 года средняя стоимость аренды жилья в Киеве снизилась на 1,93%. За год цена выросла чуть меньше чем на 10%.

Цены на аренду квартир в Киеве/m2bomber.com

Как изменилась стоимость аренды жилья в столице от довоенной

Александр Бойко отметил, что после полномасштабного вторжения цена аренды выросла на 10%, то есть в период с 24.02.2022 по 24.06.2023.

Напомним, на Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках. Так, покупатель квартиры на первичном рынке может регистрировать имущественные права на жилье, которое находится на этапе строительства или будет построено.

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