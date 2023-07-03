В метро Києва помер чоловік: що відомо про загиблого

У Києві на станції метро "Театральна" виявили труп чоловіка на пероні станції. Місце перекрите попереджувальною стрічкою.

На фото, яке публікують очевидці у соціальних мережах, видно рюкзак пасажира.

В поліції Києва нам підтвердили, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Про загиблого відомо, що це чоловік, 1982 року народження. Людині раптово стало погано і він помер", – повідомили сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судмедекспертизи.

Раніше повідомлялося, що у метро Києва двоє чоловіків влаштували криваву бійку.

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