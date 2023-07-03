Под Киевом найдено тело несовершеннолетней девушки: что говорят в полиции

Под Киевом обнаружено тело несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщили в полиции Киевской области в Telegram.

Тело было найдено в лесополосе Василькова.

В полиции говорят, что девушка совершила самоубийство.

“Совершила самоубийство. Сегодня, около 3 часов, в отдаленной лесополосе города Васильков, было обнаружено тело несовершеннолетней девушки. Правоохранители Киевской области устанавливают все обстоятельства происшествия”, – говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киево-Могилянской академии вручили диплом о получении высшего образования родителям военнослужащего Глеба Иванова, который в январе 2023 года погиб в боях под Бахмутом Донецкой области.

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