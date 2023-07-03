В УПЦ МП заявили, что не покинут Киево-Печерскую лавру

Требование освободить корпуса и передать от них ключи в юридическом отделе УПЦ МП считают незаконным.

В юридическом отделе Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что требования Национального заповедника Киево-Печерская лавра не отвечают украинскому законодательству, и на сегодняшний день нет никаких предпосылок опечатывать корпуса.

Об этом пишет "Фокус".

УПЦ МП не будет до вторника, 4 июля, покидать помещение Лавры до решения суда, несмотря на требование Минкульта и Нацзаповедника. Об этом говорится в заявлении Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

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"Заповедник направил монахам очередное письмо, текст которого не имеет ничего общего с украинским законодательством... На сегодняшний день не существует никаких предпосылок опечатывать корпуса, в которых живут монахи. Как известно, в суде сейчас рассматриваются претензии сторон по одностороннему расторжению договора о лаврских домах. Какому-либо образованному человеку понятно, что до окончания рассмотрения этой проблемы в суде никаких выселений и опечаток не может быть", — сказал митрополит Климент — глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП .

Поскольку судебного решения еще нет, в юридическом отделе УПЦ МП требования Национального заповедника называют незаконными. Священники МП призывают заповедник дождаться решения суда.

"...Требование освободить корпуса и передать от них ключи — незаконно и его следует рассматривать как самоуправление", — говорится в заявлении.

Напомним, 13 июня суд отказал Украинской православной церкви Московского патриархата проводить богослужение в Киево-Печерской лавре.

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