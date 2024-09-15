В Киевской области произошли взрывы

Поздним вечером 15 сентября в Киевской области прогремели взрывы. В регионе с 20:52 объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

Об этом сообщили Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

"В Киевской области прогремели взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільногоо", — говорится в сообщении.

Ранее в Киевской областной военной администрации предупреждали, что воздушное пространство региона зафиксировано БпЛА, а силы ПВО работают по целям.

Как сообщалось, вечером 15 сентября россияне запустили "Шахеды" по Украине. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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