У Київській області сталися вибухи

ПС попереджали про дрони.
Пізно увечері 15 вересня у Київській області пролунали вибухи. В регіоні від 20:52 оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
Про це повідомили Telegram-канали та моніторингові чати.
"У Київській області пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Раніше в Київській обласній військовій адміністрації попереджали, що повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях.
Як повідомлялося, ввечері 15 вересня росіяни запустили "Шахеди" по Україні. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.