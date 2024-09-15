У Київській області сталися вибухи

Пізно увечері 15 вересня у Київській області пролунали вибухи. В регіоні від 20:52 оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Про це повідомили Telegram-канали та моніторингові чати.

"У Київській області пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Київській обласній військовій адміністрації попереджали, що повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях.

Як повідомлялося, ввечері 15 вересня росіяни запустили "Шахеди" по Україні. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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