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У Київській області сталися вибухи

У Київській області сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

ПС попереджали про дрони.

Пізно увечері 15 вересня у Київській області пролунали вибухи. В регіоні від 20:52 оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. 

Про це повідомили Telegram-канали та моніторингові чати.

"У Київській області пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

Раніше в Київській обласній військовій адміністрації попереджали, що повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях.

Як повідомлялося, ввечері 15 вересня росіяни запустили "Шахеди" по Україні. У низці областей було оголошено повітряну тривогу. 

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