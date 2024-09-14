Голливудский актер Майкл Дуглас рассказал о том, что его удивило в Киеве

Накануне американский актер Майкл Дуглас приехал в Киев. Он не ожидал, что город выглядит так во время войны.

Об этом сказал голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас в эксклюзивном интервью ТСН.

"Я подумал: если, то обо мне позаботятся и я в надежных руках. Сюда приехали первые леди из многих стран. Мы с сыном чувствовали себя в безопасности. Хотя я не знал, чего ждать, и не думал, какой Киев удивительный город", – поделился впечатлениями Дугласа.

Кинопродюсер признался, что представлял его, возможно, как восточный Берлин после свержения стены. А здесь такой поразительный европейский город.

"Киев невероятный. Призываю вас показывать людям за пределами Украины, как люди здесь продлевают свою жизнь, как они держатся вместе. Для меня видеть на улицах смелость обычных людей – это очень вдохновляет", – отметил Дуглас.

По словам продюсера, он находился в колледже, когда произошла война с Вьетнамом, которая очень разделила страну. А сейчас он оказался в стране, которая очень объединена, несмотря на то, что война длится так долго.

"Я знаю, что появилась усталость. Но вы должны понимать, что это прекрасное напоминание Америке, которая лелеет свою демократию 278 лет и имеет свои проблемы. Но насколько она важна! Демократия требует много усилий от всех", – говорит Дуглас.

Актер подчеркнул, что ожидал увидеть Киев более разрушенным. Но то, что его поразило, это разбитая детская больница "Охматдет". Дугласа разозлило понимание, что управляемая ракета зашла в воздушное пространство, маневрировала и попала прямо в цель.

"Прицельный удар. Трудно представить, каким должно быть гражданское общество, позволяющее бомбить детскую больницу, даже в условиях войны", – эмоционально выразился Майк Дуглас.

Он добавил, что в Америке еще больше поняли уровень жестокости врага, с которым сражаются украинцы.

Ранее Дуглас высказался о том, что Соединенные Штаты, как лидеры НАТО, должны проявлять больше практичности и агрессивности в поставках оружия Украине и разрешениях на ее применение.

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