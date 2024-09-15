Ботсад Киева на грани катастрофы: в Guardian указали на последствия вражеских атак по энергосистеме Украины

Ботанический сад Киева может погибнуть из-за ударов РФ по энергосистеме Украины.

Об этом пишет Guardian.

Редкие и экзотические растения могут погибнуть зимой из-за низких температур.

При отключении электричества они используют печь, которую отапливают дровами, чтобы поддерживать нужную температуру.

"Когда отключается электричество, мы подпитываем печь дровами. Зимой мы это делаем круглосуточно. Нашим растениям нужна постоянная температура. Они не любят холодного и горячего", — рассказывает сотрудница Национального ботанического сада им. Николая Гришко в Киеве Жанна Ярославская.

Известно, что Национальный ботсад в Киеве — самый большой в Украине и один из самых больших в Европе. Здесь выращивают около 13 тысяч видов деревьев, цветов и других растений со всего мира. Однако сейчас он находится на грани катастрофы – множество редких и экзотических растений могут погибнуть зимой из-за разрушения энергоинфраструктуры от российских ударов.

"Зимой мы делаем это круглосуточно. Нашим растениям нужна постоянная температура. Они не любят ни холода, ни зноя", — рассказывает сотрудница ботсада.

Так, по ее словам, коллекции бромелиевых из Америки нужна минимальная температура в 10 °C, иначе они погибнут.

"В худшем случае мы потеряем большую часть нашей коллекции", — сказал руководитель отдела тропических и субтропических растений Роман Иванников.

В оранжерее орхидей, где растет уникальная коллекция экзотических образцов, в 2023 году установили три тепловых насоса для поддержания температуры на уровне 20-22 °C. Но резервного питания на случай продолжительного отключения нет.

Также ботсад пострадал от ракетных обстрелов столицы — время от времени падающие обломки разбивают стекло в теплицах. Взрывные волны также сместили кусок стены и повалили краснокнижные растения.

"Прямого попадания у нас не было. Но мы понесли большие убытки", — сказал Иванников.

Ярославская говорит, что хотела бы заменить старые здания современной, более теплосберегающей версией, однако нет смысла вносить улучшения, пока идет война. В настоящее время цель заключалась в том, чтобы сад и его 4000 тропических и субтропических растений пережили будущую зиму.

"Если бы у меня была волшебная палочка, я бы хотела, чтобы не было России. Нет России, а значит, не будет проблем. Мы могли бы жить нормально", — сказала сотрудница Национального ботанического сада им. Николая Гришко в Киеве Жанна Ярославская.

Напомним, ранее бывший глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что этой зимой энергетической катастрофы в Украине не будет, а отключений следует ожидать в периоды минусовой температуры, которые будут сопоставимы с теми, что украинцы уже пережили летом 2024-го.

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