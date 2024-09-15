Загрязнение Десны досталось Киевской области: есть ли опасность

"Киевводоканал" принимает меры, чтобы загрязненная вода не попала в дома киевлян.

Движимое пятно загрязнения уже дошло до Киевской области. По состоянию на 15 сентября она наблюдается между селами Летки и Рожны.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Игорь Гопчак.

"Загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна. То есть, оно уже в Киевской области между селами Летки и Рожны. Но основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между селами Остер и Максим", — рассказал он.

По его словам, эксперты фиксируют первые признаки изменения цвета воды и уровня мутности в Десне Киевской области. Впрочем, отмечает он, киевлянам не стоит беспокоиться о качестве питьевой воды. Ведь специалисты "Киевводоканала" принимают все меры для предотвращения попадания грязной воды в дома жителей столицы.