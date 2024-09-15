Загрязнение Десны досталось Киевской области: есть ли опасность

"Киевводоканал" принимает меры, чтобы загрязненная вода не попала в дома киевлян.
Движимое пятно загрязнения уже дошло до Киевской области. По состоянию на 15 сентября она наблюдается между селами Летки и Рожны.
Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Игорь Гопчак.
"Загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна. То есть, оно уже в Киевской области между селами Летки и Рожны. Но основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между селами Остер и Максим", — рассказал он.
По его словам, эксперты фиксируют первые признаки изменения цвета воды и уровня мутности в Десне Киевской области. Впрочем, отмечает он, киевлянам не стоит беспокоиться о качестве питьевой воды. Ведь специалисты "Киевводоканала" принимают все меры для предотвращения попадания грязной воды в дома жителей столицы.
В пятницу приехали 120 тонн активированного угля, который будет использован для дополнительной очистки воды. Также были поставлены дополнительные боновые заграждения, есть необходимые реагенты. ", – заявил представитель Госводагенства.
Как сообщалось, из-за загрязнения Десны Киев может остаться без основного источника поставки питьевой воды на Деснянских водопроводных станциях.
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