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Загрязнение Десны досталось Киевской области: есть ли опасность

Загрязнение Десны досталось Киевской области: есть ли опасность

Десна. / Фото: УНИАН

"Киевводоканал" принимает меры, чтобы загрязненная вода не попала в дома киевлян.

Движимое пятно загрязнения уже дошло до Киевской области. По состоянию на 15 сентября она наблюдается между селами Летки и Рожны.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Игорь Гопчак.

"Загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна. То есть, оно уже в Киевской области между селами Летки и Рожны. Но основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между селами Остер и Максим", — рассказал он.

По его словам, эксперты фиксируют первые признаки изменения цвета воды и уровня мутности в Десне Киевской области. Впрочем, отмечает он, киевлянам не стоит беспокоиться о качестве питьевой воды. Ведь специалисты "Киевводоканала" принимают все меры для предотвращения попадания грязной воды в дома жителей столицы.

В пятницу приехали 120 тонн активированного угля, который будет использован для дополнительной очистки воды. Также были поставлены дополнительные боновые заграждения, есть необходимые реагенты. ", – заявил представитель Госводагенства.

Как сообщалось, из-за загрязнения Десны Киев может остаться без основного источника поставки питьевой воды на Деснянских водопроводных станциях.

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