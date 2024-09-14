Тело закопал в лесу: в Киевской области мужчина забил до смерти 33-летнюю приятельницу

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.
В Киевской области мужчина забил до смерти 33-летнюю приятельницу, а тело закопал в лесу.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"В городе Славутич 54-летний мужчина во время конфликта нанес знакомой смертельные телесные повреждения и пытался скрыть совершенное. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы", – сообщили в полиции.
Так, 9 сентября в полицию поступило сообщение от матери о пропаже без вести ее 33-летней дочери. Правоохранители выяснили, что накануне женщина находилась в компании двух знакомых мужчин по соседней улице. С тех пор она домой не вернулась.
Полицейские установили, что в тот день компания употребляла спиртные напитки. В то время, когда один из мужчин ушел отдыхать домой, между фигурантом и женщиной произошел конфликт, во время которого он нанес оппонентке удары руками по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте.
После содеянного фигурант пытался скрыть содеянное, поместил тело в багажник своего автомобиля и вывез в лес неподалеку от города и закопал.
Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).
В суде правонарушителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киевской области строители из-за конфликта забили до смерти заказчика.
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