На карьерах 28 сентября будут производиться взрывные работы.
В Киевской области будут раздаваться взрывы.
Жителей Киевской области предупредили о проведении взрывных работ на карьерах Белоцерковского района 28 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
"28 сентября с 8:00 до 17:00 на ООО "Рокитнянский гранкарьер" в Белоцерковском районе запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами", — говорится в сообщении.
В Киевской ОВА объяснили, что для предупреждения населения будут подаваться звуковые сигналы разной интенсивности: первый (предупредительный) — один длительный, за час до проведения взрыва; второй (боевой) — два длительных, во время которых будут производиться взрывы; третий – три коротких, что будет означать отбой.
Кроме того, технологические взрывы будут производиться 28 сентября на "Рокитнянском спецкарьере".
"Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны и следите за информацией только из официальных источников!" – призывали в военной администрации.
Напомним, жителей Киева предупредили об опасных метеоявлениях.
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