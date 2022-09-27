ГБР перекрыло канал ввоза в Украину российских автозапчастей на миллионы гривен

Автозапчасти ввозили через аффилированные белорусские и китайские компании, бенефициарами которых являются россияне.

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Киевской таможни перекрыли возможность ввоза в Украину российских товаров на миллионы гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации бюро, арестовано около 40 тонн кондиционеров и запасных частей к автомобилям российского производства, принимаются меры по передаче имущества в управление АРМА.

"Установлено, что два отечественных предприятия продолжили сотрудничество с российскими компаниями даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они закупали у россиян автозапчасти и кондиционеры и оплачивали товары российской валютой. Автозапчасти ввозились на таможенную территорию Украины через аффилированные белорусские и китайские компании, бенефициары которых являются граждане РФ", — говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования ГБР было изъято более 40 тонн товара на общую сумму более 12 млн гривен. Печерский райсуд наложил арест на вышеуказанное имущество.

Уголовное производство открыто по статье финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, в Киевской области ГБР сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков столицы.

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