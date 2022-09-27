Выдавал себя за военного и выманивал деньги у людей: на Киевщине разоблачен мошенник

Мужчина убеждал, что воюет на передовой и нуждается в средствах на амуницию и спецтехнику.

В Киевской области разоблачен мошенник, который выдавал себя за военного и выманивал у людей деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

К правоохранителям обратилась молодая женщина и сообщила, что 31-летний дальний родственник долго обманывал ее родственников, коллег и знакомых. Мужчина убеждал, что воюет на передовой и нуждается в средствах на амуницию и спецтехнику. На самом же деле, он никогда не был мобилизован.

Женщина неоднократно перечисляла мошеннику средства, будучи уверенной, что способствует украинским военным, кроме того, привлекла к сбору средств коллег и знакомых. В общей сложности сумма собранных денег мошенником составила более 80 тысяч гривен.

Доверилась аферисту и 71-летняя мать потерпевшей, и также некоторое время помогала мужчине переводами.

Сначала "вояка" деньги выманил якобы на приобретение тепловизоров. В дальнейшем злодей просил деньги на лечение и рассказывал всем, что он находится в госпитале.

Полицейские Белоцерковского районного управления полиции установили личность и местонахождение злодея.

В Таращанском отделении полиции он признался о своей афере и обманутых им родственниках.

Злоумышленник рассказал, что полученные средства он потратил на алкоголь, развлечения и онлайн-казино.

Сейчас полиция устанавливает всех потерпевших от мошеннических действий, поєтому если вы стали жертвой этого мошенничества, сообщайте в полицию.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по факту мошенничества. Ему грозит ограничение свободы до трех лет.

Выдавал себя за военного и выманивал средства у граждан: Полиция Киевщины разоблачила мошенника К правоохранителям обратилась молодая женщина и сообщила, что 31-летний дальний родственник долго обманывал ее родственников, коллег и знакомых. Мужчина убеждал, что воюет на передовой и нуждается в средствах на амуницию и спецтехнику. На самом же деле никогда не был мобилизован. Женщина неоднократно перечисляла мошеннику средства, будучи уверенной, что способствует украинским военным, кроме того, привлекла к сбору средств коллег и знакомых. В общей сложности сумма собранных денег мошенником составила более 80 тысяч гривен. Доверилась аферисту и 71-летняя мать потерпевшей, и также некоторое время помогала мужу преданиями. Сначала "воина" деньги выманил вроде бы на приобретение тепловизоров. В дальнейшем злодей просил денег на лечение и рассказывал всем, что он находится в госпитале. Полицейские Белоцерковского районного управления полиции установили личность и местонахождение злодея. В Таращанском отделении полиции он признался о своей афере и обманутых им родственниках. Злоумышленник рассказал, что полученные средства он потратил на алкоголь, развлечения и онлайн-казино. Сейчас полиция устанавливает всех пострадавших от мошеннических действий, так что если вы стали жертвой данного мошенничества, сообщайте в полицию. Правоохранители, по факту мошенничества и процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении [ч.1 ст.190 УКУ]. Ему грозит ограничение свободы до 3 лет. Национальная полиция Украины УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Моя Киевщина Взгляд Киевщина — информационное агентство Украинская правда Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 27 сентября 2022 г.

Напомним, в Киеве мошенник обустроил фейковый обменник и завладел 62 тыс. евро.

Мошенничество с военной амуницией - почему киевлянка Дарья не смогла отправить каску брату на передовую

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