Выдавал себя за военного и выманивал деньги у людей: на Киевщине разоблачен мошенник

Мужчина убеждал, что воюет на передовой и нуждается в средствах на амуницию и спецтехнику.
В Киевской области разоблачен мошенник, который выдавал себя за военного и выманивал у людей деньги.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
К правоохранителям обратилась молодая женщина и сообщила, что 31-летний дальний родственник долго обманывал ее родственников, коллег и знакомых. Мужчина убеждал, что воюет на передовой и нуждается в средствах на амуницию и спецтехнику. На самом же деле, он никогда не был мобилизован.
Женщина неоднократно перечисляла мошеннику средства, будучи уверенной, что способствует украинским военным, кроме того, привлекла к сбору средств коллег и знакомых. В общей сложности сумма собранных денег мошенником составила более 80 тысяч гривен.
Доверилась аферисту и 71-летняя мать потерпевшей, и также некоторое время помогала мужчине переводами.
Сначала "вояка" деньги выманил якобы на приобретение тепловизоров. В дальнейшем злодей просил деньги на лечение и рассказывал всем, что он находится в госпитале.
Полицейские Белоцерковского районного управления полиции установили личность и местонахождение злодея.
В Таращанском отделении полиции он признался о своей афере и обманутых им родственниках.
Злоумышленник рассказал, что полученные средства он потратил на алкоголь, развлечения и онлайн-казино.
Сейчас полиция устанавливает всех потерпевших от мошеннических действий, поєтому если вы стали жертвой этого мошенничества, сообщайте в полицию.
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по факту мошенничества. Ему грозит ограничение свободы до трех лет.
Выдавал себя за военного и выманивал средства у граждан: Полиция Киевщины разоблачила мошенника К правоохранителям обратилась молодая женщина и сообщила, что 31-летний дальний родственник долго обманывал ее родственников, коллег и знакомых. Мужчина убеждал, что воюет на передовой и нуждается в средствах на амуницию и спецтехнику. На самом же деле никогда не был мобилизован. Женщина неоднократно перечисляла мошеннику средства, будучи уверенной, что способствует украинским военным, кроме того, привлекла к сбору средств коллег и знакомых. В общей сложности сумма собранных денег мошенником составила более 80 тысяч гривен. Доверилась аферисту и 71-летняя мать потерпевшей, и также некоторое время помогала мужу преданиями. Сначала "воина" деньги выманил вроде бы на приобретение тепловизоров. В дальнейшем злодей просил денег на лечение и рассказывал всем, что он находится в госпитале. Полицейские Белоцерковского районного управления полиции установили личность и местонахождение злодея. В Таращанском отделении полиции он признался о своей афере и обманутых им родственниках. Злоумышленник рассказал, что полученные средства он потратил на алкоголь, развлечения и онлайн-казино. Сейчас полиция устанавливает всех пострадавших от мошеннических действий, так что если вы стали жертвой данного мошенничества, сообщайте в полицию. Правоохранители, по факту мошенничества и процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении [ч.1 ст.190 УКУ]. Ему грозит ограничение свободы до 3 лет. Национальная полиция Украины УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Моя Киевщина Взгляд Киевщина — информационное агентство Украинская правдаОпубликовано Полиция Киевской области Вторник, 27 сентября 2022 г.
Напомним, в Киеве мошенник обустроил фейковый обменник и завладел 62 тыс. евро.
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