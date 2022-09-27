Зеленский в Киеве провел встречу с МИДом Франции Катрин Колонни: о чем шла речь

В Киев сегодня, 27 сентября, прибыла министр по Европе и иностранным делам Франции Катрин Колонни.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с МИДом Франции Катрин Колонни.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Во время встречи речь, вероятно, шла о псевдореферендуме, который оккупанты пытаются провести на временно захваченных территориях, а также поставках Украине современного оружия.

“Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно. Мы ценим оборонную помощь, которую оказывает Франция все эти месяцы. Ожидаем также четкой реакции на псевдореферендумы, проводимые Россией на оккупированных территориях. Благодарен министру по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонни за визит в Украину. Нам важно знать, что Франция готова быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что на Днепропетровщине задержали мошенников, продававших воображаемые товары.

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