На Київщині лунатимуть вибухи.

Жителів Київської області попередили про проведення вибухових робіт на кар'єрах Білоцерківського району протягом дня 28 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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"28 вересня з 8:00 до 17:00 на ТОВ "Рокитнянський гранкар'єр", що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов`язані з технологічними процесами", - йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА пояснили, що для попередження населення подаватимуться звукові сигнали різної інтенсивності: перший (попереджувальний) - один тривалий, за одну годину до проведення вибуху; другий (бойовий) - два тривалих, під час яких здійснюватимуться вибухи; третій - три коротких, що означатиме відбій.

Крім того, технологічні вибухи будуть проводитися 28 вересня на "Рокитнянському спецкар'єрі".

"Зберігайте спокій, будьте обачними та слідкуйте за інформацією лише з офіційних джерел!" - закликали у військовій адміністрації.

Нагадаємо, мешканців Києва попередили про небезпечні метеоявища.

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