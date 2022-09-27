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Зеленський в Києві провів зустріч з міністеркою закордонних справ Франці: про що йшлося

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Зеленський в Києві провів зустріч з міністеркою закордонних справ Франці: про що йшлося

Фото: Офіс президента України

До Києва сьогодня, 27 вересня, прибула міністерка з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонні.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонні.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Під час зустрічі мова, ймовірно, йшла про псевдореферендум, який окупанти намагаються провести на тимчасово захоплених територіях, а також постачанні Україні сучасної зброї.

“Відновлення нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливе. Ми цінуємо оборонну допомогу, яку надає Франція всі ці місяці. Очікуємо також чіткої реакції на псевдореферендуми, які Росія проводить на окупованих територіях.  Вдячний міністру з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонні за візит до України. Нам важливо знати, що Франція готова бути поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині затримали шахраїв, які продавали уявні товари.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
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