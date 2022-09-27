СБУ затримала чиновницю столичного ЦНАПу, яка закликала знищувати українців і прославляла окупантів

Жінка закликала українців до захоплення державної влади і агітувала підтримати окупаційні угруповання РФ.

Служба безпеки України затримала посадовицю одного з Центрів надання адміністративних послуг Києва, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії створила у соцмережі фейковий акаунт, де закликала знищувати українців і прославляла окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У соцмережі вона публікуваладописи під псевдонімом "Алена Донская".

"Серед іншого вона закликала українців до захоплення державної влади і агітувала підтримати окупаційні угруповання РФ. Також любителька "руского міра" виправдовувала злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст і вбивства мирних жителів. "Інформприводи" брала з пропагандистських ресурсів РФ", - йдеться у повідомленні..

На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи створюють загрозу державній безпеці України.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який наводив удари дронів-камікадзе на Одещині.

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