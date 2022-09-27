Видавав себе за військового та виманював гроші: на Київщині викрито шахрая

Чоловік переконував, що воює на передовій та потребує коштів на амуніцію та спецтехніку.

На Київщині викрито шахрая, який видавав себе за військового та виманював у людей гроші.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

До правоохоронців звернулася молода жінка та повідомила, що 31-річний далекий родич тривалий час ошукував її родичів, колег та знайомих. Чоловік переконував, що воює на передовій та потребує коштів на амуніцію та спецтехніку. Насправді ж, він ніколи не був мобілізований.

Жінка неодноразово перераховувала шахраю кошти, будучи певною, що сприяє українським військовим, крім того залучила до збору коштів колег та знайомих. Загалом сума зібраних грошей шахраєм становила понад 80 тисяч гривень.

Довірилась аферисту і 71-річна мати потерпілої, і також певний час допомагала чоловіку переказами.

Спочатку "вояка" гроші виманив начебто на придбання тепловізорів. Надалі лиходій просив грошей на лікування і розповідав усім, що він перебуває у госпіталі.

Поліцейські Білоцерківського районного управління поліції встановили особу та місцеперебування лиходія.

У Таращанському відділенні поліції він зізнався про свою аферу і ошуканих ним родичів.

Зловмисник розповів, що отримані кошти він витратив на алкоголь, розваги та онлайн-казино.

Нині поліція встановлює усіх потерпілих від шахрайських дій, тож якщо ви стали жертвою цього шахрайства, повідомляйте до поліції.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за фактом шахрайства. Йому загрожує обмеження волі до трьох років.

Видавав себе за військового та виманював кошти у громадян: Поліція Київщини викрила шахрая До правоохоронців звернулася молода жінка та повідомила, що 31-річний далекий родич тривалий час ошукував її родичів, колег та знайомих. Чоловік переконував, що воює на передовій та потребує коштів на амуніцію та спецтехніку. Насправді ж, ніколи не був мобілізований. Жінка неодноразово перераховувала шахраю кошти, будучи певною, що сприяє українським військовим, крім того залучила до збору коштів колег та знайомих. Загалом сума зібраних грошей шахраєм становила понад 80 тисяч гривень. Довірилась аферисту і 71-річна матір потерпілої, і також певний час допомагала чоловіку переказами. Спочатку "вояка" гроші виманив начебто на придбання тепловізорів. Надалі лиходій просив грошей на лікування і розповідав усім, що він перебуває у госпіталі. Поліцейські Білоцерківського районного управління поліції встановили особу та місцеперебування лиходія. У Таращанському відділенні поліції він зізнався про свою аферу і ошуканих ним родичів. Зловмисник розповів, що отримані кошти він витратив на алкоголь, розваги та онлайн казино. Нині поліція встановлює всіх потерпілих від шахрайських дій, тож якщо ви стали жертвою даного шахрайства, повідомляйте до поліції. Правоохоронці, за фактом шахрайства та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру [ч.1 ст.190 ККУ]. Йому загрожує обмеження волі до 3 років. Національна поліція України УНН - Українські Національні Новини УНІАН Моя Київщина Погляд Київщина - інформаційна агенція Українська правда Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 27 вересня 2022 р.

Нагадаємо, у Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів 62 тис. євро.

Шахрайство з військовою амуніцією - чому киянка Дар’я не змогла відправити каску для брата на передову

Читайте також: