ДБР перекрило канал ввезення до України російських автозапчастин на мільйони гривень

Автозапчастини ввозили через афілійовані білоруські та китайські компанії, бенефіціарами яких є росіяни.

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Київської митниці перекрили можливість ввезення до України російських товарів на мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією бюро, заарештовано близько 40 тонн кондиціонерів та запасних частин до автомобілів російського виробництва, вживаються заходи щодо передавання майна в управління АРМА.

"Встановлено, що два вітчизняних підприємства продовжили співпрацю із російськими компаніями навіть після повномасштабного вторгнення РФ до України. Вони закупали у росіян автозапчастини та кондиціонери та оплачували товари російською валютою. Автозапчастини ввозились на митну територію України через афілійовані білоруські та китайські компанії, бенефіціарами яких є громадяни РФ", - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування ДБР було вилучено понад 40 тонн товару на загальну суму понад 12 млн гривень. Печерський районний суд наклав арешт на вищевказане майно.

Кримінальне провадження відкрито за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, на Київщині ДБР повідомило про підозру одному з найбільших забудовників столиці.

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