Мешканців Києва попередили про небезпечні метеоявища: коли та чого очікувати

У місті оголосили І рівень небезпечності.
Найближчої години 27 вересня зі збереженням до кінця доби, вночі та вранці 28 вересня Київ накриє густий туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в місті Києві. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 27 вересня, вночі та вранці 28 вересня туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.
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