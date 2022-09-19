Що станеться в разі можливого ракетного удару по Київській ГЕС: в "Укргідроенерго" дали відповідь

Можливий ракетний удар по греблі Київського водосховища не повинен призвести до катастрофічних наслідків, зазначили у відомстві.

Імовірне пошкодження гідротехнічних споруд Київської ГЕС внаслідок ракетного удару російських окупантів не спричинить катастрофічних наслідків.

Про це повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

Зважаючи на поширення в мережі Інтернет маніпулятивних оцінок щодо катастрофічних наслідків прориву греблі Київського гідровузла, який можливий внаслідок завдання російськими військами ракетного удару по гідротехнічній споруді, "Укргідроенерго” оприлюднило заяву.

Також читайте На Київській ГЕС встановили додатковий захист: підтоплень Києва не буде

ТСН.ua наводить текст заяви повністю:

"Відповідно до чинного законодавства України гідроелектростанції Укргідроенерго класифікуються як особливо важливі об’єкти електроенергетики, у зв’язку з чим приділяється особлива увага щодо їхньої безпеки. Експлуатація гідротехнічних споруд гідроелектростанцій та здійснення експлуатаційного контролю за ними здійснюється відповідно до чинних галузевих керівних документів.

Гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проєктом, склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам. ГТС оснащені Автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд. Постійний експлуатаційний контроль та функціонування Автоматизованої системи контролю безпеки споруд забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану.

З точки зору надійності, гідротехнічні споруди Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їхнє обстеження.

Враховуючи стратегічне значення Київської ГЕС для Об’єднаної енергосистеми країни, її охорона здійснюється відомчою воєнізованою охороною у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств. На сьогодні особовий склад всіх підрозділів несе службу згідно з прийнятими розрахунками і планами.

Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто. В разі ж пошкодження металевих затворів греблі може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно.

Тож "Укргідроенерго" розглядає поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС як сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок".

Нагадаємо, у Києві почали відновлювати висотки, які постраждали від ракет, але мешканці мають нарікання.

Тяжкий сезон та холодна зима: у Києві знайшли спосіб обігріти місто

Читайте також: