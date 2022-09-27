СБУ задержала чиновницу столичного ЦПАУ, призывающую уничтожать украинцев и прославляющую оккупантов

Женщина призвала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддержать оккупационные группировки РФ.
Служба безопасности Украины задержала чиновницу одного из Центров предоставления административных услуг Киева, которая после начала полномасштабного вторжения России создала в соцсети фейковый аккаунт, где призвала уничтожать украинцев и прославляла оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В соцсети она публиковала сообщения под псевдонимом "Алена Донская".
"Среди прочего она призвала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддержать оккупационные группировки РФ. Также любительница "русского мира" оправдывала преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей. "Информповоды" брала из пропагандистских ресурсов РФ", — говорится в сообщении.
На интернет-странице агитаторки стражи порядка зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины.
Задержанная сообщила о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, СБУ задержала предателя, который наводил удары дронов-камикадзе в Одесской области.
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