В Киеве зафиксированы аномальные температурные рекорды: подробности

В Киеве 29 января зафиксировали два температурных рекорда.

Об этом стало известно по исследованиям метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Минимальная температура воздуха не опустилась ниже +6,3°С, что на 4,2°С выше предыдущего рекордного показателя этой даты, установленного в 1936 и 1979 годах.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за все время наблюдений для этой даты и составила +7,1°С, что превысило предыдущий рекорд 2002 года на 1,4°С, а климатическую норму — на 9,7°С", — сообщили метеорологи .

По многолетним наблюдениям такая температура отвечает 3 апреля, что свидетельствует об аномально теплом начале года в столице.

Напомним, в скором времени Украину накроет похолодание. Синоптики предупредили украинцев о резком возвращении зимней погоды.

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