В Белой Церкви мужчина сломал флаг Украины и бросил на землю: что ему угрожает (фото, видео)

В Белой Церкви в Киевской области мужчина демонстративно, в присутствии прохожих на территории Спасо-Преображенского собора сломал крепеж и бросил флаг Украины на землю. Его личность установлена, полиция направила материалы в суд.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

За надругательство над Государственным флагом Украины мужчине грозит лишение свободы до трех лет.

Место, где развевался сине-желтый флаг / Фото: из соцсетей

"О событии полицейским стало известно во время мониторинга сети интернет. В одном из телеграмм-каналов была обнаружена информация о надругательстве над Государственным символом. Оперативники Белоцерковского управления полиции Киевщины установили, что 58-летний мужчина вышел из религиозного сооружения и в присутствии прохожих сломал часть держателя с флагом Украины. После чего фигурант бросил Государственный символ на землю. 21 января злоумышленнику сообщено о подозрении", – отметили в полиции.

58-летнему мужчине грозит лишение свободы до трех лет / Фото: Полиция Киевской области

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование и направили материалы в суд по факту публичного надругательства над Государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины).

В Белой Церкви неизвестный сломал флаг Украины и бросил на землю

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