В Киеве мужчина придумал необычный тайник для наркотиков: куда он их добавлял (фото)

В Киеве мужчина придумал необычный тайник для наркотиков. Он прятал их в шоколаде.

Об этом сообщила полиция Киева.

"В ходе проведения досудебного расследования правоохранители выяснили, что злоумышленник в одной из комнат своей квартиры создал условия для выращивания псилоцибиновых грибов, а также обустроил помещение специальным оборудованием для изготовления шоколада, к которому добавлял особо опасное психотропное вещество — диметилтриптамин (ДМТ). Так называемые сладости он упаковывал в бумажные коробки и распространял с помощью мессенджеров по всей территории страны", – рассказали сотрудники Голосеевского управления полиции, которые и разоблачили наркодилера.

Мужчина сбывал шоколад с наркотиками / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полицейские задержали 31-летнего изобретательного наркоторговца. Во время проведения неотложного обыска по месту жительства следователи изъяли более 30 слип-пакетов с псилоцибиновыми грибами, каннабисом и ДМТ, кухонные весы, черновые записи, формы для изготовления шоколада и шоколадки с содержанием психотропного вещества.

Мужчина сбывал шоколад с наркотиками / Фото: Полиция Киева / Facebook

Фигуранту сообщили о подозрении за незаконное изготовление, приобретение и хранение психотропных веществ в целях сбыта.

Мужчина сбывал шоколад с наркотиками / Фото: Полиция Киева / Facebook

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Мужчина сбывал шоколад с наркотиками / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве задержали наркодилера с каннабисом на 7 миллионов гривен.

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