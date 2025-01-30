У Києві зафіксовані аномальні температурні рекорди: подробиці

У Києві 29 січня зафіксували два температурні рекорди.

Про це стало відомо з досліджень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря не опустилася нижче +6,3°С, що на 4,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати, встановленого у 1936 та 1979 роках.

“Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за весь час спостережень для цієї дати та склала +7,1°С, що перевищило попередній рекорд 2002 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С”, — повідомили метеорологи.

За багаторічними спостереженнями така температура відповідає 3 квітня, що свідчить про аномально теплий початок року в столиці.

Нагадаємо, незабаром Україну накриє похолодання. Синоптики попередили українців про різке повернення зимової погоди.

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