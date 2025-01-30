У Білій Церкві чоловік зламав прапор України і кинув на землю: що йому загрожує (фото, відео)

У Білій Церкві на Київщині чоловік демонстративно, в присутності перехожих на території Спасо-Преображенського собору зламав кріплення і кинув прапор України на землю. Його особу встановлено, поліція скерувала матеріали до суду.

Про це повідомила поліція Київської області.

За наругу над Державним прапором України чоловіку загрожує позбавлення волі до трьох років.

Місце, де майорів синьо-жовтий прапор / Фото: із соцмереж

"Про подію поліцейським стало відомо під час моніторингу мережі інтернет. В одному з телеграм-каналів було виявлено інформацію щодо наруги над Державним символом. Оперативники Білоцерківського управління поліції Київщини встановили, що 58-річний чоловік вийшов із релігійної споруди та в присутності перехожих зламав частину тримача з Прапором України. Після чого фігурант кинув Державний символ на землю. 21 січня зловмиснику повідомлено про підозру", – зазначили у поліції.

58-річному чоловіку загрожує позбавлення волі до трьох років / Фото: Поліція Київської області

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, закінчили досудове розслідування та скерували матеріали до суду за фактом публічної наруги над Державним прапором України (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України).

У Білій Церкві невідомий зламав прапор України і кинув на землю

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