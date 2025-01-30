У Києві чоловік вигадав незвичний сховок для наркотиків: куди він їх додавав (фото)

Наркодилер виготовляв шоколад, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину – ДМТ.

У Києві чоловік вигадав незвичний сховок для наркотиків. Він ховав їх у шоколаді.

Про це повідомила поліція Києва.

"У ході проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник в одній із кімнат своєї квартири створив умови для вирощування псилоцибінових грибів, а також облаштував помешкання спеціальним обладнанням для виготовлення шоколаду, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину – диметилтриптамін (ДМТ). Так звані солодощі він запаковував у паперові коробки та розповсюджував за допомогою месенджерів по всій території країни", – розповіли працівники Голосіївського управління поліції, які й викрили наркодилера.

Чоловік збував шоколад з наркотиками / Фото: Поліція Києва / Facebook

Поліцейські затримали 31-річного винахідливого наркоторговця. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем його проживання слідчі вилучили понад 30 сліп-пакетів із псилоцибіновими грибами, канабісом та ДМТ, кухонні ваги, чорнові записи, форми для виготовлення шоколаду та шоколадки із вмістом психотропної речовини.

Чоловік збував шоколад з наркотиками / Фото: Поліція Києва / Facebook

Фігуранту повідомлено про підозру за незаконне виготовлення, придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту.

Чоловік збував шоколад з наркотиками / Фото: Поліція Києва / Facebook

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Чоловік збував шоколад з наркотиками / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві затримали наркодилера з канабісом на 7 мільйонів гривень.

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