У Києві чоловік вигадав незвичний сховок для наркотиків: куди він їх додавав (фото)

Наркодилер виготовляв шоколад, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину – ДМТ.
У Києві чоловік вигадав незвичний сховок для наркотиків. Він ховав їх у шоколаді.
Про це повідомила поліція Києва.
"У ході проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник в одній із кімнат своєї квартири створив умови для вирощування псилоцибінових грибів, а також облаштував помешкання спеціальним обладнанням для виготовлення шоколаду, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину – диметилтриптамін (ДМТ). Так звані солодощі він запаковував у паперові коробки та розповсюджував за допомогою месенджерів по всій території країни", – розповіли працівники Голосіївського управління поліції, які й викрили наркодилера.
Поліцейські затримали 31-річного винахідливого наркоторговця. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем його проживання слідчі вилучили понад 30 сліп-пакетів із псилоцибіновими грибами, канабісом та ДМТ, кухонні ваги, чорнові записи, форми для виготовлення шоколаду та шоколадки із вмістом психотропної речовини.
Фігуранту повідомлено про підозру за незаконне виготовлення, придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту.
Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві затримали наркодилера з канабісом на 7 мільйонів гривень.
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