У Києві за безцінь хотіли продати на аукціоні рідкісні скарби (фото)

Вилучені артефакти будуть передані до Національного музею історії України.

Дізнавачі поліції Києва запобігли незаконному продажу на аукціоні рідкісних артефактів четвертого – п'ятого століття.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці уточнили, що на аукціоні за безцінь намагалися продати унікальні знахідки – фрагмент чоловічого браслета, золочене закінчення ременя у вигляді голови хижого птаха, а також срібну фібулу – рідкісну застібку для одягу, декоровану складними ювелірними техніками.

Зазначається, що ці скарби були ознакою найвищого статусу часів Великого переселення народів. Ними володіла знать варварських королівств. За оцінками науковців, географія прикрас зачіпає Північну, Середню та Східну Європу.

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У межах розпочатого кримінального провадження поліцейські вилучили артефакти та призначили мистецтвознавчу експертизу для підтвердження їхньої автентичності.

Після цього об’єкти культурної спадщини світового значення, яких не має у жодному музею світу, будуть передані до Національного музею історії України.

Поліція Києва вилучила артефакти, які планувалося незаконно продати на аукціоні / Фото: поліція Києва

Поліція Києва вилучила артефакти, які планувалося незаконно продати на аукціоні / Фото: поліція Києва

Поліція Києва вилучила артефакти, які планувалося незаконно продати на аукціоні / Фото: поліція Києва

До слова, раніше у Хмельницькій області запобігли незаконному продажу на аукціоні артефакту часів Великого переселення народів.