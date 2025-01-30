В Киеве за бесценок хотели продать на аукционе редкие сокровища (фото)

Изъятые артефакты будут переданы в Национальный музей истории Украины.

Дознаватели полиции Киева предотвратили незаконную продажу на аукционе редких артефактов четвертого – пятого века.

Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители уточнили, что на аукционе по дешевке пытались продать уникальные находки – фрагмент мужского браслета, золоченое окончание ремня в виде головы хищной птицы, а также серебряную фибулу – редкую застежку для одежды, декорированную сложными ювелирными техниками.

Отмечается, что эти сокровища были признаком наивысшего статуса времен Великого переселения народов. Ими владела знать варварских королевств. По оценкам ученых, география украшений затрагивает Северную, Среднюю и Восточную Европу.

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В рамках начатого уголовного производства полицейские изъяли артефакты и назначили искусствоведческую экспертизу для подтверждения их подлинности.

После этого объекты культурного наследия мирового значения, которых нет ни в одном музее мира, будут переданы в Национальный музей истории Украины.

Полиция Киева изъяла артефакты, которые планировалось незаконно продать на аукционе/Фото: полиция Киева

Полиция Киева изъяла артефакты, которые планировалось незаконно продать на аукционе/Фото: полиция Киева

Полиция Киева изъяла артефакты, которые планировалось незаконно продать на аукционе/Фото: полиция Киева

К слову, ранее в Хмельницкой области была предотвращена незаконная продажа на аукционе артефакта времен Большого переселения народов.