На левом берегу Киева масштабный пожар: что произошло

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
В Киеве загорелся масштабный пожар. В Сети публикуют фото воспламенения в Днепровском районе столицы – небо над многоэтажками затягивает дымом.
Как сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева, пожар вспыхнул на улице Хорольской.
"Воспламенение возникло в трехэтажном здании на площади 20 квадратных метров. В настоящее время пожар уже ликвидирован. Пострадавших нет. На месте еще работают спасатели – проливают водой тлеющие конструкции. Помещение использовалось для производственных нужд", — рассказали в ГСЧС Киева.
Там добавляют, что причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Возгорание не связано с ночной атакой вражеских дронов на Киев.
Напомним, в среду, 29 января, в 09:25 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в спортивном клубе на улице Старонаводницкой в Киеве.
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