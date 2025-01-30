На левом берегу Киева масштабный пожар: что произошло

В Киеве загорелся масштабный пожар. В Сети публикуют фото воспламенения в Днепровском районе столицы – небо над многоэтажками затягивает дымом.

Как сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева, пожар вспыхнул на улице Хорольской.

В Киеве вспыхнул пожар в доме

"Воспламенение возникло в трехэтажном здании на площади 20 квадратных метров. В настоящее время пожар уже ликвидирован. Пострадавших нет. На месте еще работают спасатели – проливают водой тлеющие конструкции. Помещение использовалось для производственных нужд", — рассказали в ГСЧС Киева.

Там добавляют, что причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Возгорание не связано с ночной атакой вражеских дронов на Киев.

Напомним, в среду, 29 января, в 09:25 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в спортивном клубе на улице Старонаводницкой в Киеве.

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