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- Киев
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Облака, ветер и не только: прогноз погоды для Киева и области на среду, 28 октября
В среду жителей столичного региона ждет прохладная осенняя погода с умеренным северо-восточным ветром и температурой от +7 до +14 градусов.
В среду, 28 октября, в столице и в Киевской области ожидается облачная погода с температурой до +12…+14 градусов, а синоптики предупреждают о возможном небольшом дожде и умеренном ветре.
Украинский гидрометцентр прогнозирует в Киевской области 28 октября облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с.
Температура по области будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, в столице будет до +10…+12 градусов выше нуля.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве весь день будет облачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +10 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 28 октября.
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