Киев рискует остаться без общественного транспорта: в КГВА заявили о нехватке кадров

В Киеве можно было бы увеличить количество общественного транспорта на дорогах, однако водителей не хватает.

В Киеве не хватает водителей общественного транспорта – нехватка достигает 50%.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя КГВА Николай Поворозник, передает корреспондент "Новости Live".

"На сегодняшний день не хватает около 50% водителей. И даже при наличии подвижного состава есть проблема с выпуском на дороги большего количества общественного транспорта", – отметил он.

По его словам, одним из решений для стабильного курсирования автобусов, даже во время воздушных тревог, могло бы стать увеличение количества транспорта. Однако реализация этого зависит от возможности привлечь больше водителей, что остается серьезной проблемой.

Напомним, в Киевской области в результате атаки российскими беспилотниками в ночь на 28 января обломками сбитой цели было повреждено помещение музея ретроавтомобилей.