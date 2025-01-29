Масштабное ДТП в Киеве: нетрезвый водитель протаранил семь авто (фото)

Виновнику грозит до трех лет заключения.

Сегодня, 29 января, на улице Соломии Крушельницкой в Киеве около 3:00 произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

22-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, находясь в нетрезвом состоянии, во время комендантского часа въехал в семь припаркованных машин, которые стояли с правой и левой сторон обочины дороги.

"В результате аварии пострадали 19-летние парень и девушка, которых нетрезвый водитель (1,16 промилле) вез на своем авто", — говорится в сообщении.

Место ДТП в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Место ДТП в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Место ДТП в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Место ДТП в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Пострадавших госпитализировали. Полицейские задержали водителя и сообщили ему о подозрении в нарушении правил дорожного движения. Теперь мужчине грозит до трех лет заключения.

Напомним, суд избрал меру пресечения мужчине погибшей блогера Анны Жук.

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