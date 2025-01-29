Киев атаковали "Шахеды" со шрапнелью: чем они опасны

Обломки дрона упали на пути, повреждены помещения охраны и ограды.

В среду, 29 января, во время воздушной тревоги Киев атаковали дроны, начиненные шрапнелью.

Обломки дрона упали на поти, повреждены помещения охраны и ограды.

Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

"Во время тревоги люди находились в безопасных местах, — подчеркнул он. — В настоящее время движение по линии метро уже возобновлено".

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Следователи и дальше работают на местах, добавляет Кандибор.

В случае дронов со шрапнелью, речь идет о готовых поражающих элементах, обычно в форме разлетающихся при взрыве шариков, которые и являются главным средством поражения, превосходя фугасное действие боеприпаса.

"Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. Но в случае удара по жилым районам города речь идет о желании рашистов просто убивать гражданское население", — объяснили в Defense Express.

Напомним, в столице утром силы ПВО работали по вражеским беспилотникам. Как сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Деснянском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание травяного настила и кустарников. Информация о потерпевших выясняется.

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