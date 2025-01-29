Пожар в элитном спортклубе в Киеве: спасатели рассказали о последствиях (фото)

В среду, 29 января, в 09:25 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в спортивном клубе на улице Старонаводницкой в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло в помещении бани на первом этаже здания бизнес-центра.

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве / Фото: Управление ГСЧС Киева

"В 09:47 пожар был локализован на площади 10 кв. м, а в 10:25 - ликвидирован. В ходе тушения с третьего этажа здания пожарные вывели на свежий воздух одного человека", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве / Фото: Управление ГСЧС Киева

Для ликвидации возгорания было привлечено 13 спасателей и 3 единицы техники. Причину пожара выясняют правоохранители.

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве / Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, в центре Киева произошла стрельба.

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