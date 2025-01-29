В среду, 29 января, во время утренней атаки на Киев в одном из районов снова попадали обломки "Шахедов". Устанавливается информация о повреждениях и пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности, в результате чего загорелись травы и кусты", — сообщил чиновник.

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Военные предупреждали об угрозе ударов беспилотников.

Взрывы в Киеве сегодня: первые кадры с места падения обломков «Шахеда»!

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