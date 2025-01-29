Київ атакували "Шахеди" зі шрапнеллю: чим вони небезпечні

Уламки дрона впали на колії, пошкоджено приміщення охорони та огорожа.

У середу, 29 січня, під час повітряної тривоги Київ атакували дрони, начинені шрапнеллю.

Уламки дрона впали на колії, пошкоджено приміщення охорони та огорожа.

Про це в етері "КИЇВ24" заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

"Під час тривоги люди перебували у безпечних місцях, – наголосив він. – Наразі рух лінією метро вже відновлено".

Також читайте Російська армія атакувала Україну безпілотниками і балістикою: скільки дронів знищено

Слідчі й далі працюють на місцях, додає Кандибор.

У випадку дронів зі шрапнеллю, йдеться про готові уражаючі елементи, зазвичай у формі кульок, що розлітаються під час вибуху, які і є головним засобом ураження, переважаючи фугасну дію боєприпаса.

"Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Але у випадку удару по житлових районах міста мова йде про бажання рашистів просто вбивати цивільне населення", – пояснили у Defense Express.

Нагадаємо, у столиці вранці сили ППО працювали по ворожих безпілотниках. Як повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння травʼяного настилу та чагарників. Інформація про потерпілих наразі зʼясовується.

Читайте також: