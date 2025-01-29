У столичному ТРЦ «Гулівер» відкривається новий магазин професійної косметики Beauty Prof

Це вже 30-й магазин у мережі, яка охоплює різні регіони країни. Новий простір стане справжнім центром краси Києва, де кожен відвідувач зможе знайти оригінальну професійну косметику та техніку за доступними цінами.

У бьюті-бутику буде представлено понад 450 професійних брендів:

засоби для догляду за волоссям;

косметика для шкіри обличчя;

засоби для тіла;

косметика для майстрів hair та nail сервісу, барберів, бровістів, косметологів;

професійна техніка;

інструменти для майстрів.

На честь відкриття нового магазину з 5 по 9 лютого включно на всіх покупців чекає низка сюрпризів: безпрограшна лотерея, флаєри зі знижкою 10% на всю продукцію та багато інших приємних несподіванок.

Beauty Prof — найбільший ритейлер професійної косметики в Україні

Сьогодні національний дистриб’ютор професійної косметики в Україні Beauty Prof пропонує понад 17 000 сертифікованих товарів від 450 світових та українських брендів.

Особливістю Beauty Prof є те, що компанія активно розвиває власний імпорт ексклюзивних товарів з Європи, Азії та США. Наприклад, вона виступає офіційним дистриб’ютором таких відомих брендів, як Diva, Biotop, Hipertin, Bandido, Crazy Color, Palco, Le Cher, Profis, Repit, Beardburys, Shade, Tessa, Arual, Osmo та багатьох інших. Крім того, компанія має 43 ексклюзивних міжнародних контракти.

«Ми найбільший ритейлер професійної косметики в Україні. Наше завдання — забезпечити можливість купувати бренди зі світовим ім'ям за доступною ціною від таких гуру косметики та техніки, як L'Oreal Professionnel Paris, Matrix, Biolage, Goldwell, Chi, GA.MA, BaByLiss PRO, Moser та інших. Крім того, нашими гуртовими пропозиціями користуються приватні майстри національної beauty-сфери, провідні українські салони та навчальні центри краси», — зазначають у Beauty Prof.

Довідка про Beauty Prof

Національний дистриб’ютор професійної косметики в Україні Beauty Prof – це 30 б'юті-бутиків по всій Україні, інтернет-магазин, дилерська та франчайзингова мережі, перший у країні outlet-магазин косметики, навчальні центри міжнародного рівня, на базі яких проводяться семінари, майстер-класи та конференції.

З компанією вже співпрацюють:

4890 салонів краси;

360 професійних магазинів;

91 дистриб'ютор;

128 інтернет-магазинів;

240 шкіл краси.

Завітайте на відкриття нового б'юті-бутика у ТРЦ «Гулівер» та станьте частиною спільноти поціновувачів якісної косметики і сервісу від компанії Beauty Prof!