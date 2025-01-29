Масштабна ДТП в Києві: нетверезий водій протаранив сім авто (фото)

Винуватцю загрожує до трьох років ув’язнення.

Сьогодні, 29 січня, на вулиці Соломії Крушельницької в Києві близько 3:00 сталася масштабна ДТП.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, перебуваючи у нетверезому стані, під час комендантської години в’їхав у сім припаркованих машині, які стояли з правої та лівої сторін узбіччя дороги.

"Внаслідок аварії постраждали 19-річні хлопець та дівчина, яких нетверезий керманич (1,16 проміле) віз на своєму авто", - йдеться в повідомленні.

Місце ДТП в Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Місце ДТП в Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Місце ДТП в Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Місце ДТП в Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Постраждалих госпіталізували.Поліцейські затримали водія та повідомили йому про підозру у порушенні правил дорожнього руху. Тепер чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід чоловіку загиблої блогерки Анни Жук.

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