У середу, 29 січня, під час вранішньої атаки на Київ в одному з районів знову попадали уламки "Шахедів". Встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі", - повідомив чиновник.

Як повідомлялося, під час вранішньої повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Військові попереджали про загрозу ударів безпілотників.

Вибухи в Києві сьогодні: перші кадри з місця падіння уламків "Шахеда"!

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